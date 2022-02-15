Кулеба обозначил позицию Киева в случае признания Москвой ДНР и ЛНР
Кулеба: Киев будет считать признание ЛНР и ДНР выходом России из Минских соглашений
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:19, 15 февраля 2022
Дмитрий КулебаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Госдумы 15 февраля.
В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнёров, — сказал глава внешнеполитического ведомства.
14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.
Ранее Кулеба сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».