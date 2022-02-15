Кулеба обозначил позицию Киева в случае признания Москвой ДНР и ЛНР

Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Госдумы 15 февраля.

В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнёров, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Ранее Кулеба сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».