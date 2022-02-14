Кулеба не захотел выполнять Минские соглашения на «российских условиях»

Минские договорённости не могу выполняться на «российских условиях». Об этом в ходе беседы с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Он [Кулеба] подчеркнул, что минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях, — говорится в сообщении.

По мнению Кулебы, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».

При этом Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в «нормандском формате». Также Киев готов работать и в других форматах, он также активно работает над активизацией переговорных процессов на всех площадках, отметил Кулеба.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. По его словам, глава российского государства всегда настаивал на дипломатическом пути решения ситуации.