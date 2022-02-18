Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:24, 18 февраля 2022
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Первые автобусы с эвакуированными жителями непризнанной Донецкой народной республики пересекли границу РФ в Ростовской области. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с пропускного пункта через госграницу в Матвеево-Курганском районе области.
По имеющимся данным, автобус с жёлтыми донецкими номерами пересёк государственную границу России. Его сопровождал автомобиль с мигалками.
По данным РИА Новости, три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи беженцев.
У нас принимать эвакуированных из Донбасса будут «Звезда», «Спутник» и «Котлостроитель», — сообщил представитель администрации района.
Он также добавил что первых беженцев ждут уже 18 февраля.
Российские регионы также заявили о готовности принять жителей Донбасса или направить им гуманитарную помощь. В частности, об этом высказались в Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.
Ранее руководство непризнанных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуции местных жителей в связи с угрозой вторжения вооружённых сил Украины. Эвакуации подлежат дети, женщины и пожилые люди.