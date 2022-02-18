Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в связи с обстрелами самопровозглашённых ДНР и ЛНР со стороны украинских вооружённых сил. По его мнению, украинский лидер не решился бы на эскалацию ситуации в Донбассе без поддержки извне.

Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная. Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы, — написал Володин.

Он добавил, что в этой связи обвинения со стороны Вашингтона в адрес РФ о готовности к вторжения на Украину являлись провокацией, призванной дезинформировать мировое сообществ, создать несуществую угрозу, а затем санкционировать «нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР».

Их не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева, — заявил российский политик.

Он отметил, что европейские лидеры никак не прокомментировали ситуацию, хотя в случае начала войны именно Европа станет ареной боевых действий. Володин призвал политиков спросить своих избирателей, хотят ли они воевать, а также самим задаться вопросом, как можно войну предотвратить.

Володин подчеркнул, что Россия войны не хочет, но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, «страна встанет на их защиту».

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию». По его cловам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.