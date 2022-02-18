Работники МЧС, Минздрава и Роспотребнадзора вылетели в Ростовскую область

Оперативная группа МЧС России, специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетели в Ростовскую область для работы с беженцами из Донбасса, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами.

По поручению президента РФ В. В. Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приёма граждан Донецкой и Луганской республик <...> Также для работы в Ростовскую область вылетела глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова, специалисты Минздрава, — сообщается на сайте ведомства.

Первые автобусы с эвакуированными жителями непризнанной Донецкой народной республики пересекли границу РФ в Ростовской области через госграницу в Матвеево-Курганском районе области.

По имеющимся данным, автобус с жёлтыми донецкими номерами пересёк государственную границу России. Его сопровождал автомобиль с мигалками. Три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи беженцев.

Президент России Владимир Путин пoручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губeрнатора Роcтовской области Василия Голубева.