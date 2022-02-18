«Натуральный геноцид»: Захарова о ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что происходящее на востоке Украины является геноцидом. Она выразила своё недовольство тем, что Запад продолжает отрицать ситуацию в Донбассе. Руководство в Киеве называет население региона «особями» и предлагает им уехать из страны, напомнила дипломат. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Там ситуация не похожа на геноцид, она и есть геноцид, натуральный. Если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, а звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным, — возмутилась Захарова.

Она призвала не реагировать на сообщения западных СМИ о том, что на востоке Украины «только сейчас что-то начало происходить». «Там кладбища детские в центре Европы появились не за два месяца», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Сообщения о том, что на территории Донбасса обнаружили массовые захоронения мирных граждан, могут быть дезинформацией, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон по-прежнему следит за передвижением российских войск, потому что они продолжают создавать угрозу, находясь рядом с границей Украины.