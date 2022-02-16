Псаки: сообщения о массовых захоронениях на Донбассе возможно дезинформация

Сообщения РФ об обнаружении массовых захоронений мирных граждан на Донбассе могут быть дезинформацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон по-прежнему следит за передвижением российских войск, потому что они продолжают создавать угрозу, находясь рядом с границей Украины, сообщает ТАСС.

Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает, но они продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе, - заявила она.

Ранее Cледственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей, найденных на Донбаcсе. В сообщении ведомства отмечается, что найдено почти 300 тел погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

Ранее президент России Владимир Путин на преcс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал проиcходящее на юго-востоке Украины геноцидом. Такую оценку ситуации в Донбаcсе Путин даёт не в первый раз.