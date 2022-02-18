Глава МИД ФРГ заявила об изменении мира после кризиса вокруг Украины

Мировая политика после завершения кризиса вокруг Украины будет другой, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт РИА Новости. По её словам, мировое сообщество или отстоит международное право, или пожертвует им. Германия, по её словам, готова к серьёзному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе.

У нас есть другое, ещё более чёткое послание Москве: мы готовы к серьёзному диалогу о безопасности и мире в Европе. <...> Это в наших общих интересах, — сказала Бербок.

Она также отметила, что Украина сама должна решать, быть ей нейтральной страной или нет. В то же время Бербок призналась, что не знает, как будет развиваться ситуация на Украине в ближайшее время. Она призвала РФ немедленно отвести войска от границы с Украиной, пригрозив в противном случае «беспрецедентными» санкциями.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ.

Украинская сторона сегодня, 18 февраля, неоднократно заявляла об отсутствии планов решения вопроса с Донбассом силовым методом. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса. Он считает, что Киев пытаются спровоцировать, а сам Данилов не видит полномасштабного вторжения со стороны России. Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о наступлении украинских военных в Донбассе. Эту же позицию продемонстрировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который опроверг информацию о наступательных операциях в Донбассе. По его словам, Украина выступает за дипломатическое разрешение ситуации в регионе.