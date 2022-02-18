Глава МИД Германии об эвакуации из Донбасса: никто не хочет уезжать

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что, по её информации, население самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик отказывается садиться в автобусы и эвакуироваться, передаёт РИА Новости. Ранее Бербок сообщала, что «она не знает, что происходит на Востоке Украины».

То, что я слышала: никто не хочет заходить в автобусы, потому что никто не хочет эвакуироваться. Такого рода новости мы тоже должны распространять, потому что важно отличать фейк-ньюз, дезинформацию, которые ведут к эскалации, это реально тонкая линия, — сказала она.

Также Анналена Бербок утверждает, что Москва может провести операцию «под чужим флагом» или организовать переворот.

Она отметила, что Украина сама должна решать, быть ей нейтральной страной или нет. Она призвала РФ немедленно отвести войска от границы с Украиной, пригрозив в противном случае «беспрецедентными» санкциями.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. В МЧС ДНР сообщили об отправке первых автобусов с жителями Донецка в сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса. По словам Пушилина, ситуация в Донбассе идёт к широкомасштабной войне.

Украинская сторона сегодня, 18 февраля, неоднократно заявляла об отсутствии планов решения вопроса с Донбассом силовым методом. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса.

Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о наступлении украинских военных в Донбассе. Эту же позицию продемонстрировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который опроверг информацию о наступательных операциях в Донбассе. По его словам, Украина выступает за дипломатическое разрешение ситуации в регионе.