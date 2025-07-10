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10 июля 2025 в 08:45

Быстрый завтрак за 5 минут! Лепешка с колбасой и зеленью на сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешка с колбасой и зеленью — вкуснота за 10 минут! Эта лепешка — настоящее спасение, когда нужно быстро и сытно накормить семью. Хрустящая снаружи, мягкая внутри, с ароматной начинкой — она станет вашим любимым рецептом на все случаи жизни! Готовится проще простого, а результат превосходит все ожидания.

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем 120 мл кефира комнатной температуры, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара. Постепенно добавляем 250 г муки, вымешивая мягкое эластичное тесто. В конце вливаем 2 ст. л. растительного масла — оно сделает лепешку особенно нежной. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 10–15 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку. 150 г колбасы или сосисок нарезаем мелкими кубиками — можно взять вареную, копченую или даже сардельки, что есть под рукой. Зелень (укроп, петрушку, зеленый лук) мелко рубим — нужно около 30 г. Если любите поострее, добавьте немного чеснока.

Тесто делим на 2 части. Каждую раскатываем в круг толщиной около 5 мм. На одну половину выкладываем начинку, оставляя по краям 1,5–2 см. Накрываем второй половинкой, тщательно защипываем края, можно немного прижать скалкой.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываем лепешку и жарим на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Чтобы лепешка лучше пропеклась, можно после обжаривания добавить пару ложек воды в сковороду и потушить под крышкой еще 1–2 минуты.

Подаем горячей, разрезав на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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