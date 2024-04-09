9 апреля — праздник Матрена Настовица: занимаемся хозяйством и гадаем

Праздники 9 апреля

С начала 2024 года прошло ровно 100 дней. Самое время уделить особое внимание хозяйству: приготовить угощения для всей семьи, устроить генеральную уборку и избавиться от старых вещей. А еще можно узнать, чего ждать от будущего, присмотревшись к поведению птиц. Рассказываем, откуда взялись эти традиции, как они связаны с праздниками 9 апреля 2024 года и чем еще примечательна эта дата.

Церковные праздники 9 апреля 2024 года

В России 9 апреля — праздник поминовения сразу двух святых: пустынника Иоанна Прозорливого и мученицы Матроны Солунской. Иоанн, часто называемый Египетским, жил в IV веке нашей эры. В юности он был плотником. Однако уже в 25 лет он принял монашеский постриг. Иоанн переходил из одного монастыря в другой, пока в конце концов не удалился в горы Фиваиды. В затворничестве он провел около 50 лет. За упорный духовный труд Иоанн получил дар провидения. Отсюда и его прозвание — Прозорливый. Считается, что икона с изображением пустынника дарует смирение.

Еще один церковный праздник 9 апреля связан с поминовением Матроны Солунской. Мученица жила на рубеже III–IV веков. Она была рабыней знатной иудейки Павтилы. Хозяйка силой склоняла Матрону к отказу от христианства. Однако та была непреклонна и втайне продолжала посещать богослужения. Когда Павтила узнала об этом, она велела забить Матрону до смерти. Тело рабыни было сброшено с городской стены. Сегодня, вспоминая мученицу, верующие просят ее помочь в укреплении веры и борьбе с грехами, слабостями и страхами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Традиции 9 апреля

Матрена Настовица — народный праздник 9 апреля

В народе праздник 9 апреля стали называть Матреной Настовицей — от слова «наст». Дело в том, что в апреле оттепели сменяются морозами, а потому на снегу образуется плотная корка — настил. Интересно, что именно в это время крестьянки оставляли на улице льняные полотна. Считалось, что ткань, пролежавшая на льду, приобретает белый цвет.

Второе название праздника 9 апреля в России — Полурепица. Жители деревень и сел перебирали запасы репы. Хорошие овощи оставляли, чтобы в будущем посадить их. А остатки готовили и подавали на стол. Кстати, блюда из репы популярны и по сей день. Овощи запекают и жарят, добавляют в салат, используют как основу для драников и не только.

Приметы на 9 апреля: что можно и нельзя делать

Матрона Солунская покровительствует хозяйкам. Поэтому 9 апреля 2024 года стоит провести в работе. Это подходящее время для генеральной уборки, готовки, встречи гостей. Чтобы привлечь удачу, стоит избавиться от старых вещей. Их можно пожертвовать, сжечь или просто выбросить. Верующие просят у мученицы благословения в трудах.

9 апреля 2024 года приходится на вторник Великого поста. Говеющие могут приготовить горячие блюда без масла. День стоит посвятить духовной работе. Таковой станут молитва, посещение храма, подаяния.

Не помешает обратить внимание на знаки природы. Туман и иней пророчат урожайный год. А если чайки кружат над домами, то в ближайшее время начнется ледоход.

Если говорить про запреты, то в праздник 9 апреля нельзя:

сидеть без дела;

работать спустя рукава;

есть мясную и молочную пищу, яйца, блюда с маслом;

жениться;

выбрасывать остатки пищи;

ссориться;

много разговаривать, сплетничать;

ревновать;

заниматься косметическими процедурами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что можно есть 9 апреля 2024 года

Матрена Настовица: гадания 9 апреля

В наступившем году 9 апреля приходится на Великий пост. Стоит ли говорить, что любые суеверия осуждаются Церковью? Тем не менее нельзя не рассказать про главную народную традицию Дня Матрены Настовицы — гадания по птицам. «На Матрену» особое внимание уделяли чибисам. По их поведению определяли, чего ждать от будущего, в том числе в любовных делах.

В первую очередь гаданиями занимались женщины. Поэтому именно они выходили во двор и подкармливали чибисов. А затем наблюдали за повадками птиц. Считалось, что:

увидеть чибиса — к счастью;

если чибис сидит на заборе, то муж будет неверным;

если незамужняя девушка услышала песню чибиса, к ней посватаются после Троицы;

если чибис купается в лужице, жених будет солидным, а муж — верным.

9 апреля читали заговоры. Хозяйки просили защитить их от «холода и голода, от меча и огня», а также от ранней старости, встреч с нечестными людьми и прочих несчастий. Впрочем, как мы уже отметили, любые суеверия идут вразрез с церковными традициями.

Какие события произошли 9 апреля

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 9 апреля. Теперь перейдем к интересным фактам, связанным с этой датой. С поминовением Матроны Солунской совпадает день рождения звукозаписи. Именно 9 апреля 1860 года изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую в мире запись на фоноавтограф.

Вот несколько других важных событий, приходящихся на эту дату:

1667 — в Пале-Рояле (Париж, Франция) прошла выставка скульптур и картин — первая художественная выставка в истории;

1970 — Пол Маккартни и Джон Леннон прекратили сотрудничество, что стало причиной распада группы The Beatles;

1974 — на воду сошел советский супертанкер «Крым»;

1991 — восстановлена независимость Грузии как государства.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Группа The Beatles

Кто из знаменитостей родился 9 апреля

9 апреля появились на свет многие выдающиеся личности: от завоевателей и ученых до поэтов и спортсменов. Вот некоторые из них:

Тамерлан (1336–1405) — тюркско-монгольский завоеватель, основатель империи Тимуридов;

Теобальд Бём (1794–1881) — создатель современной флейты;

Шарль-Пьер Бодлер (1821–1867) — поэт, «отец» литературного декаданса и символизма, оказал большое влияние на европейскую культуру;

Эдвард Мейбридж (1830–1904) — создатель хронофотографии;

Иван Ильин (1883–1954) — религиозный философ;

Ольга Перовская (1902–1961) — писательница, автор книг для детей;

Грегори Гудвин Пинкус (1903–1967) — создатель оральных контрацептивов;

Виктор Вазарели (1906–1997) — художник, внес большой вклад в развитие оптического искусства;

Карл Перкинс (1932–1998) — музыкант, один из «первопроходцев» рокабилли — смеси рок-н-ролла и кантри;

Полина Поризкова (р. 1965) — супермодель, писательница;

Альбина Джанабаева (р. 1979) — певица, экс-солистка группы «ВИА Гра»;

Дмитрий Носов (р. 1980) — дзюдоист, политик;

Кристен Стюарт (р. 1990) — актриса;

Эль Фэннинг (р. 1998) — актриса.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Альбина Джанабаева

Именины 9 апреля

В завершение разговора о праздниках 9 апреля 2024 года приведем список именинников. В день поминовения Матроны Солунской отмечают день ангела:

Матрона;

Иван (Иоанн, Ян);

Павел;

Александр;

Макар.

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 9 апреля 2024 года. Служители церкви рекомендуют провести день в молитве и богоугодных делах. А в народе советуют уделить особое внимание хозяйству: безделье «на Полурепицу» сулит неурядицы до конца года.

Читайте также:

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Как россияне отдыхают в майские праздники: сколько выходных и рабочих дней

Родительская суббота в 2024 году: когда и как стоит помянуть усопших

Льготная ипотека: условия, доступные программы и все, что нужно знать

Выплаты на детей в 2024 году: кому положены, сколько дадут