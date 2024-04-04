Новости регионов: школу в Омской области затопило птичьим пометом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Школу в Азовском районе Омской области затопило птичьи пометом и водой из-за растаявшего снега на крыше. Причиной затопления стала прохудившаяся кровля здания. Решением проблемы занимается местная администрация. Тем временем в Орске из-за паводка затопило одну из ведущих магистралей города — проспект Мира. Также были эвакуированы жители поселка Мостострой.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополь приехали еще 750 жителей Белгородской области, из которых 600 — несовершеннолетние, а остальные — сопровождающие. В регионе их обеспечили временным жильем и питанием, школьников распределят по местным учебным заведениям. Они будут проживать в Ставрополе как минимум до июня, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Напавшего с ножом на одноклассника 14-летнего жителя Ижевска суд оставил в больнице. Инцидент произошел осенью 2023 года. В ходе судебно-психиатрической экспертизы удалось установить, что совершивший нападение мальчик нуждается в принудительном лечении, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае. В ведомстве выяснили, что директор фирмы-подрядчика применял для выполнения работы материалы более низкого качества, чем было указано в документации, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Татарстанские мосты уходят под воду. Из-за таяния снегов в Буинском районе республики затопило два низководных моста, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Правоохранители инициировали проверку по факту избиения 11-летней школьницы в туалете одного из торговых центров Волгограда. Как пишет novostivolgograda.ru, на данный момент каждый из участников случившегося уже опрошен.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода определи район с самыми плохими дорогами. Горожане заявили, что дороги Нижегородского района областного центра находятся в наиболее убитом состоянии, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области планируют еще строже наказывать за лесные пожары, сообщает tagilcity.ru. В 2023 году в регионе было зафиксировано несколько масштабных возгораний. В общей сложности административные протоколы составили по 4,5 тысячи дел, виновных оштрафовали на сумму свыше 77 млн рублей. Только за разведение открытого огня в неположенном месте взыскали 10 млн рублей.

Оренбургская область

В Орске из-за паводка ввели режим ЧС. Как сообщает 56orb.ru, зоной ЧС объявлена местность в пойме реки Елшанки. Разлившаяся вода уже затопила одну из ведущих магистралей города — проспект Мира. По причине паводка пришлось эвакуировать людей из поселка Мостострой. Также из-за подъема уровня воды в Орске застрял автобус, спасением его пассажиров занимались сотрудники МЧС.

Тюменская область

В Тюмени задержан водитель, ездивший по пешеходной зоне. Как сообщает nashgorod.ru, на такое нарушение юноша пошел, чтобы получить популярность в интернете. Установить личность нарушителя удалось благодаря камерам наблюдения. Ранее тюменец уже 17 раз привлекался к ответственности за вождение с нарушениями, в том числе за нахождение за рулем без прав. Теперь же на лихача составлено три административных протокола.

Омская область

В Азовском районе Омской области школу затопило птичьим пометом и водой из-за растаявшего в период оттепели снега на крыше. Как сообщает gorod55.ru, причиной затопления помещений стала прохудившаяся кровля здания. Проблему уже решает местная администрация.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карелия

Полицейские в Карелии начнут выслеживать преступников с помощью дронов. Как сообщает karelinform.ru, также беспилотники будут привлекать к поискам угнанных машин. Для этого в МВД республики открыли новое подразделение, куда ведется набор прошедших специальную подготовку сотрудников.

Приморский край

В Приморье водоемы вскрылись раньше срока. Как сообщает vostokmedia.com, эксперты прогнозировали таяние льдов не раньше середины апреля, но сейчас реки бассейнов озера Ханка и Японского моря в западных, южных и восточных районах края уже освободились ото льда.

Башкирия

В Башкирии машину вместе с водителем унесли талые воды, сообщает mkset.ru. 3 апреля ВАЗ следовал со стороны Магнитогорска в Оренбург. Недалеко от деревни Макан водитель решил проехать на запрещающий знак и попал в зону поднявшейся воды. Машину смыло с трассы в кювет, но водитель успел выбраться из салона до затопления.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре расследуется факт жестокого обращения с животным. Как пишет transsibinfo.com, ранее из окна выпала собака. Ветеринары не смогли спасти питомца. Сначала владелец животного озвучил версию, что пес сам выпрыгнул из окна в погоне за птицей, но позже мужчина сознался, что выкинул питомца на глазах у своей жены, которая в тот момент забирала из дома вещи, намереваясь развестись с супругом.