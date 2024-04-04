Косметолог перечислила опасные привычки при уходе за лицом Косметолог Егорова: нельзя использовать просроченные средства

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Некоторые женщины допускают ошибки в уходе за лицом, используя просроченные косметические средства, а также забывая менять спонжи и мыть кисти, рассказала «ФедералПресс» косметолог Татьяна Егорова. По словам специалиста, такие привычки могут привести к серьезным проблемам с кожей.

Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные. Просроченные средства использовать нельзя, — отметила косметолог.

Кисти, спонжи и другие инструменты для макияжа нужно ежедневно мыть и дезинфицировать, а также почаще заменять на новые, добавила эксперт. Также косметика с истекшим сроком годности может стать причиной возникновения дерматита, а просроченная тушь нередко вызывает конъюнктивит.

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