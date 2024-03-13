Звезда «Сумерек» прошлась по улице в трусах Кристен Стюарт вышла на публику в нижнем белье

Фото: IMAGO/RW / Mediapunch/Global Look Press

Американская актриса Кристен Стюарт вышла на публику в Нью-Йорке в нижнем белье, передает Daily Mail. 33-летняя звезда «Сумерек» дополнила образ расстегнутой рубашкой и красными туфлями на высоком каблуке.

Актриса подчеркнула свой внешний вид аксессуарами. Она выбрала солнцезащитные очки рубинового цвета и черную сумку от бренда Chanel. Волосы Стюарт были зачесаны назад.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла дизайнерское платье американской модели и блогера Ким Кардашьян, сравнив его с салфеткой на праздничном столе. Бородина поделилась снимком Кардашьян в белом наряде с заостренным кверху лифом и поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им такой дизайн. Попавший под критику образ американская звезда выбрала для 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

На этой же церемонии у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье. Звезда Голливуда победила в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».

Другая звездная актриса Марго Робби пришла на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар» в длинном черном платье-кольчуге, что вызвало неоднозначную реакцию ее фанатов. По мнению поклонников, актриса выбрала такой наряд в знак протеста против Американской академии киноискусств, которая не номинировала ее на «Оскар» в этом году.