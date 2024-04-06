Посол Кузнецов: граница РФ и Финляндии стала зоной потенциальной эскалации

Фото: МИД РФ

Павел Кузнецов

Граница между Россией и Финляндией стала зоной потенциальной эскалации после вступления последней в НАТО, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. По его словам, еще недавно участок протяженностью более 1,3 тысячи километров можно было назвать территорией добрососедства и сотрудничества. Решение Финляндии, однако, кардинальным образом изменило это убеждение.

Вступление Финляндии в НАТО кардинальным образом изменило стратегическую ситуацию на севере Европы. Граница между нашими странами, а это более 1300 км, которую мы еще недавно с полным основанием называли территорией добрососедства и сотрудничества, превратилась в линию противостояния, в результате чего ранее стабильный регион теперь становится зоной потенциальной эскалации, — отметил Кузнецов.

Финляндия активизирует участие в блоках, ориентированных на противостояние с Россией, добавил дипломат. Хельсинки не скрывает антироссийской направленности, а, напротив, хочет показать Вашингтону, что является полезным членом Альянса, заявил Кузнецов.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Первоначально мера действовала до 14 апреля. Таким образом в Хельсинки собирались решить проблему нелегальной миграции.