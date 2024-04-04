Финляндия оставила границу с Россией «на замке» Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, сообщило МВД страны. Первоначально мера действовала до 14 апреля. Таким образом в Хельсинки собирались решить проблему нелегальной миграции.

Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Первое закрытие КПП на восточной границе с Финляндией произошло в середине ноября 2023 года. Тогда в Хельсинки заявили, что Россия якобы содействует ближневосточным и африканским мигрантам в пересечении границы. С 30 ноября по 14 декабря не работали все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее замкомандующего пограничной службой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что безлюдность территорий у российских границ вызывает беспокойство. По его словам, строительство забора и использование новейших технологий не могут полностью заменить роль людей в обнаружении подозрительной активности.

До этого стало известно, что финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе.