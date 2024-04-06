Ученые дали советы, как уберечь мозг от старения и дожить до ста лет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученые и медики ко Всемирному дню здоровья рассказали, как уберечь мозг от старения и дожить до ста лет. Биолог и популяризатор науки Александр Панчин вместе с терапевтом и создателем приложения «Справочник врача» Константином Хомановым перечислили основные правила долголетия.

По словам Панчина, для увеличения продолжительности жизни следует отказаться от курения, добавить в рацион больше фруктов и овощей, заниматься спортом, а также соблюдать основные правила гигиены. В свою очередь Хоманов добавил, что для долголетия необходимо чаще бывать на свежем воздухе, питаться по принципу «гарвардской тарелки», наладить сон и нормализовать вес.

Для поддержания мозговой деятельности терапевт посоветовал изучать новые языки, спать под розовый шум и делать упражнения для развития памяти. Подробнее можно узнать в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru