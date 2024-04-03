Психолог раскрыла, откуда берутся ночные кошмары Психолог Пестрякова: часто кошмары появляются из-за подавленных эмоций

Кошмары могут быть связаны с физиологическими проблемами, подавленными негативными эмоциями и синдромом хронической усталости, рассказала «Газете.Ru» психолог, декан Института новой психологии Анна Пестрякова. По ее словам, плохие сны появляются в то время, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы, — объяснила эксперт.

Страшные сны могут возникать из-за подавления отрицательных эмоций, а тревожные — из-за стресса, отметила психолог. Зачастую кошмары снятся эмпатичным людям, которым бессознательное пытается таким образом донести какую-то важную информацию.

К другим причинам возникновения страшных снов специалист отнесла физиологические проблемы, например синдром беспокойных ног, апноэ, а также, депрессию, фобии, ПТСР и синдром хронической усталости.

Ранее были названы легкие способы избавиться от ночных кошмаров. По словам сомнолога Натальи Белозеровой, необходимо соблюдать режим, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность.