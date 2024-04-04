Синоптики пообещали гололед в Москве Синоптики предупредили москвичей о гололеде в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 5 апреля в Москве ожидается гололед, сообщили городские службы в Telegram-канале. Синоптики сообщили, что температура упадет ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 апреля столбики термометров опустятся ниже 0 градусов. Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, — говорится в сообщении.

Накануне руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода, которая пришла в Москву в начале недели, сменится на холодную. Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что расхождение прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется разницей между источниками данных. По его словам, специализированные сайты и приложения по-разному «абсорбируют информацию» из отечественных и зарубежных источников.

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов отмечал, что у синоптиков появились возможности более глубокого прогноза погоды. Он отметил, что сегодня синоптики научились давать абсолютно точный прогноз на ближайшие сутки, а на трое суток хорошо предсказывают температуру, но могут ошибиться с осадками.