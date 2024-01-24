Метеоролог рассказал, как улучшились прогнозы погоды Метеоролог Кислов: в прогнозировании погоды происходит «тихая революция»

У синоптиков появились возможности более глубокого прогноза погоды, рассказал в ходе заседания экспертного медиаклуба «АиФ. Медиа» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов. Как сообщает aif.ru, он сравнил технологические изменения в этой сфере с «тихой революцией»

Есть даже такое понятие — «тихая революция». Тихая — потому что произошла постепенно. Она была связана с гидродинамикой и компьютерными вычислениями, а в последнее время еще добавились методики, связанные с искусственным интеллектом. <...> Эта революция сейчас происходит на наших глазах, — объяснил эксперт.

По его словам, новые методы позволяют прогнозировать погоду на более длительный срок и с большей пространственной детализацией. Так, сегодня синоптики научились давать абсолютно точный прогноз на ближайшие сутки, а на трое суток хорошо предсказывают температуру, но могут ошибиться с осадками. При этом ученые теперь точно предсказывают такие атмосферные явления, как шквалы и смерчи, а также территории, где они произойдут.

Заседание медиаклуба «АиФ. Медиа» состоялось в день рождения издательского дома «Аргументы и Факты»: первый номер еженедельника вышел в свет 23 января 1978 года. Об этом напомнил главный редактор издания Михаил Чкаников. Он также рассказал о задачах медиаклуба.

Такой некоммерческой и достаточно камерной площадки для обсуждения актуальных тем не хватает и журналистам, и экспертам. Часто мы, журналисты, спешно задаем вопросы, <...> но эксперт не должен работать так быстро, как привыкли мы. Бывает, что он только собирается сказать нам что-то интересное, а мы уже вешаем трубку и оперативно пишем материал, — рассказал главный редактор.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала приход в Московский регион аномального потепления с плюсовыми температурами. По ее словам, до конца недели в столице сохранятся условия для образования сосулек, также возможен сход снежных масс с крыш.