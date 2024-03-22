Синоптик объяснил, почему прогнозы разных метеосервисов различаются Синоптик Тишковец связал расхождение метеопрогнозов с разными источниками данных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расхождение прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется разницей между источниками данных, сообщил NEWS.ru ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, специализированные сайты и приложения по-разному абсорбируют информацию.

Если посмотреть несколько сайтов или приложений, которые публикуют метеопрогнозы, то можно с удивлением обнаружить, что они расходятся в показаниях. Это происходит потому, что они по-разному абсорбируют информацию. Кто-то берет отечественные данные, кто-то зарубежные, — рассказал Тишковец.

По его словам, разные службы создают информацию о погодных изменениях на основе «своих математических моделей построения будущего сценария атмосферы».

Некоторые не учитывают те или иные физико-географические и климатические особенности территории России. В некоторых случаях неверные прогнозы несут опасность жизни человека и материальным ценностям, если речь идет об особо опасных климатических явлениях — наводнениях, ураганах, засухах, — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в таких случаях прогнозы «необходимо получать именно от профессиональных служб».

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов отмечал, что у синоптиков появились возможности более глубокого прогноза погоды. Он отметил, что сегодня синоптики научились давать абсолютно точный прогноз на ближайшие сутки, а на трое суток хорошо предсказывают температуру, но могут ошибиться с осадками.