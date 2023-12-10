7 рецептов новогодних салатов для ценителей классического застолья Готовим новогодние салаты на праздничный стол — 2024 год по рецептам, знакомым с детства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рецепты новогодних салатов

Хотя каждая хозяйка стремится выставить на новогодний стол что-нибудь необычное, чтобы удивить гостей, нестареющая классика всегда остается востребованной. Сегодня напомним рецепты новогодних салатов, которые готовили наши мамы и бабушки.

Рецепты слоеных новогодних салатов

Одним из самых вкусных и любимых новогодних салатов, который есть практически на каждом новогоднем столе, можно считать сельдь под шубой. Предлагаем вам приготовить это блюдо по классическому рецепту, но с современным оформлением. Для этого нам понадобится:

Соленая сельдь — 1 шт.

Свекла — 0,5 кг

Куриные яйца — 6 шт.

Морковь — 300 г

Картофель — 300 г

Лук репчатый — 150 г

Домашний майонез — 250 г

Соль, перец — по вкусу

Столовый уксус 9% — 100 мл (для маринада)

Салат будем подавать не на большой тарелке, а приготовим порционно с помощью сервировочной формы. Благодаря такому подходу вы приготовите количество порций, соответствующее количеству гостей, а значит, после застолья не будет остатков салата, которые нередко просто никто не доедает.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вкусные новогодние салаты

Овощи и яйца отвариваем до готовности, остужаем, чистим и натираем на крупной терке в отдельные емкости. Селедку чистим или покупаем готовое филе, нарезаем небольшими кусочками. Лук мелко режем, на 15 минут заливаем уксусом, чтобы ушла горечь, а затем откидываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

На тарелки устанавливаем сервировочные формы и укладываем в них слоями картофель, рыбу, лук, яйца, морковь, свеклу. Каждый слой обильно промазывают майонезом и при необходимости добавляют специи. Верхний слой закрывают майонезом. После этого салат следует поставить в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался.

Если места в холодильнике для тарелок не хватит, то порции можно готовить на большом противне. Перед подачей на стол лопаткой переложить салат на тарелки, а сервировочные формы аккуратно снять.

Другой всем известный с детства новогодний салат — «Мимоза». В соответствии с рецептом он также готовится слоями, поэтому его можно оформить с помощью сервировочных форм. Для приготовления нам понадобится:

Куриные яйца — 12 шт.

Консервированные горбуша или тунец в собственном соку — 2 банки

Лук репчатый — 2 шт.

Домашний майонез — 220 г

Сыр пармезан — 140 г

Куриные яйца варим вкрутую, чистим и измельчаем на крупной терке отдельно белки и желтки. Из рыбы выливаем рассол, удаляем кости и разминаем ее вилкой. Лук мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой терке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Салаты на новогодний стол

В сервировочные формы укладываем друг за другом белки яиц, сыр, половину рыбы, лук, снова рыбу. Каждый слой закрываем майонезом. Верх салата украшаем тертыми желтками яиц. Салат также убирается в холодильник для пропитки.

Третий вариант сытного слоеного салата для праздничного стола — «Адмиральский». Для его приготовления потребуется:

Картофель — 4 шт.

Куриные яйца — 5 шт.

Черная редька — 1 шт.

Яблоко — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Домашний майонез — по вкусу

Картофель и яйца отвариваем до готовности, чистим и измельчаем на крупной терке. Редьку чистим, трем на мелкой терке и отжимаем сок, чтобы убрать лишнюю остроту. Лук чистим, мелко режем и обдаем кипятком. В последнюю очередь очищаем от кожуры и трем на крупной терке яблоко — чтобы не успело окислиться. В сервировочные формы укладываем слоями редьку, картофель, лук, яблоки, яйца. Каждый слой, кроме верхнего промазываем майонезом. Формы с салатом перед тем, как убрать их в холодильник, лучше накрыть пищевой пленкой, поскольку редька издает довольно специфический запах. Пленку снимаем вместе с формой перед самой подачей на стол.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новогодние салаты

Классические сытные салаты на новогодний стол

Самым востребованным на новогоднем столе во многих семьях считается салат «Зимний». Он очень похож на оливье, но тем не менее им не является. Для приготовления нам понадобится:

Картофель — 8 шт.

Куриные яйца — 6 шт.

Колбаса вареная докторская — 0,5 кг

Соленые огурцы — 5 шт.

Морковь — 4 шт.

Зеленый горошек консервированный — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 400 г

Зелень, соль, перец — по вкусу

Картофель, морковь, яйца отвариваем до готовности, чистим и мелко шинкуем. Также ножом измельчаем лук, колбасу, огурцы и зелень. Из банки с горошком сливаем рассол. Все ингредиенты смешиваем в большой емкости, добавляем майонез, зелень, соль и перец. «Зимний» салат можно готовить с большим запасом — как правило, он заканчивается на столе в первую очередь

Фото: Shutterstock/FOTODOM Классика новогодних салатов

Кстати, «Зимний» можно приготовить впрок — для этого приготовьте и нарежьте все ингредиенты, однако не добавляйте в заготовку лук, зелень, соль и майонез. Такой полуфабрикат может храниться в холодильнике до нескольких дней.

Еще один сытный салат появился на новогодних столах лишь в последние десятилетия, однако успел завоевать любовь многих хозяек — с крабовыми палочками и кукурузой. Для его приготовления нам понадобится:

Крабовые палочки — 200 г

Куриные яйца — 3 шт.

Свежие огурцы — 1 шт.

Сладкая консервированная кукуруза — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Рис длиннозерный — 100 г

Домашний майонез — по вкусу

Укроп — 1 пучок

Соль, перец — по вкусу

Рис и яйца отвариваем до готовности. Рис должен получиться рассыпчатым. Яйца натираем на крупной терке. Крабовые палочки, огурец, лук, зелень мелко шинкуем. С кукурузы сливаем рассол. В большой миске смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, солим и перчим.

Если сытных блюд на столе много, то рис в салат можно не добавлять. Вместо этого можно добавить тонко нарезанную свежую капусту, перетертую с солью.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Новогодние салаты

Традиционные новогодние салаты на праздничный стол — 2024

И, конечно, нельзя обойти вниманием еще несколько традиционных для СССР новогодних салатов. Пусть не очень сытных, но неизменно вкусных.

Свекла с чесноком и майонезом: отварную тертую свеклу смешиваем с измельченным чесноком и майонезом. Ингредиенты брать по вкусу. Сырный салат с яйцом: натираем на крупной терке вареные яйца и любой сыр в пропорции 1/1, добавляем по вкусу измельченный чеснок и майонез. Рыбный салат с яйцом: измельчаем и смешиваем любые рыбные консервы в собственном соку и тертые вареные яйца в пропорции 2/1. Заправляем майонезом и зеленью по вкусу. Редька со сметаной: натираем на мелкой терке и отжимаем большую черную редьку, добавляем мелко нарезанную луковицу, заправляем большим количеством сметаны и солим по вкусу.

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