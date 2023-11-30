Новогодний стол подорожал, а после праздника цены полетят дальше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продукты для новогоднего стола заметно подорожают в этом году по сравнению с показателями прошлого. В «Руспродсоюзе» недавно заявили, что в среднем накрыть праздничный ужин станет на 9% накладнее, но отдельные продукты выросли в цене куда сильнее. Своим мнением о том, почему подорожала еда перед Новым годом и что будет с ценами после праздника, с NEWS.ru поделился гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Как и почему вырос в цене новогодний стол

— По нашим оценкам, набор продуктов на новогодний стол подорожал в среднем на величину от 5% до 15%. Почему такой разброс? Это связано с тем, что на самом деле у каждого потребителя своя корзина новогодних продуктов.

И мы видим, что сейчас больше всего подвержены росту цен так называемые биржевые товары, в цены которых заложена не очень большая наценка производителя или магазина. И подорожание этих товаров неминуемо, учитывая разрыв производственных цепочек, трудности с привлечением персонала и удорожание всех платежей, с учетом покупки импортного оборудования, кормов, добавок и лекарств для сельскохозяйственных животных за дорогие доллары.

В результате среди наиболее подорожавших товаров — курица. Здесь рост составил 10–15%. Примерно так же подорожали и макароны. На картофель, свинину и муку рост составил до 10%, но это тоже достаточно весомо. Поэтому для тех потребителей, у которых эти товары основные для новогоднего стола, его стоимость как раз вырастет на 10–15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А для тех слоев населения, у которых есть возможность покупать более дорогое мясо — к примеру, говядину, — а также овощи и фрукты, рост цен будет менее ощутимым. Здесь тоже есть подорожание, но многие из этих товаров за год выросли в цене только на 5–10%. Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию и опасаются завозить на рынок дорогостоящие продукты.

Что меняют в продуктах, чтобы снизить цены

— Сейчас российские производители в подавляющем большинстве выводят на рынок новинки. И они получаются дешевле, чем уже знакомая продукция того же производителя. То есть производители все больше и больше фокусируются на выпуске продуктов эконом-класса, и это сдерживает рост средних цен. Но для этого используют часто более дешевый формат упаковки и зачастую более бедную рецептуру, в том числе за счет альтернативных поставок сырья.

Но, конечно, несмотря на удешевление продукта, потребитель не всегда от этого выигрывает. Рецептурная составляющая становится беднее, продукция делается из более простых и дешевых компонентов и, конечно, теряет свои вкусовые характеристики. Поэтому при выборе того или иного продукта нелишним будет сравнить не только упаковку, но и состав конкурирующих товаров.

Какого роста цен ждать дальше

— Инфляция в ближайшее время будет ускоряться. В начале осени наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Так как шел сбор отечественного урожая, предложение товаров на рынке росло и их цены уменьшались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но с середины осени цены обычно снова начинают расти. А пик роста приходится на весенний период, когда значительно более высокой становится зависимость рынка от импортных продуктов питания. Потому что отечественных продуктов у нас до весны обычно не хватает. Даже картофель в большей степени начинают привозить из других стран, и это приводит к росту цен.

Но в то же время я бы не стал здесь рисовать какую-то фатальную картину по росту цен. Мы не ожидаем галопирующих темпов. Ведь в прошлом году был уже очень высокий рост цен. Напомню, что на продукты питания он составил почти 15%.

И если в ближайшие месяцы мы увидим близкие к этим показатели, то это будет означать, что всего лишь за два с небольшим года продукты питания в нашей стране подорожали на треть. А это существенно более высокие темпы, чем индексация заработных плат и уж тем более пенсий для населения.

А раз население не будет в состоянии оплачивать такой динамичный рост цен, то люди будут вынуждены сокращать объемы потребления. Это понимают и производители, и ритейлеры. И они стараются предлагать все-таки наиболее доступные и дешевые товары.

На рост цен в 2024 году окажет дополнительное влияние согласованный властями рост тарифов. Напоминаю, что нас ждет с 1 декабря 2023 года планируемая индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей на 10%, тарифов на железнодорожные перевозки грузов — на 10,75%, а также коммунальных услуг, связи, грузовых автомобильных перевозок и так далее. Все эти изменения производители и поставщики будут вынуждены учитывать в себестоимости, что приведет к продолжению роста цен. В конечном итоге все расходы лягут на плечи потребителей. То есть на нас с вами.

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