Малышева рассказала, от каких болезней защищает вареная кукуруза Малышева заявила о пользе вареной кукурузы для профилактики рака и остеопороза

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Употребление вареной кукурузы способствует профилактике остеопороза и онкологических заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием селена и кремния в ее составе. При этом врачи подчеркивают, что при термической обработке кукуруза не теряет свои профилактические свойства, так как кремний и селен — это минералы.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что в 100 граммах кукурузы содержится две суточных нормы кремния. Это вещество участвует в строении костной ткани и стимулирует ее клетки к росту. Таким образом, при достаточном количестве кремния в организме кости становятся более плотными, что помогает снизить риск остеопороза. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что в кукурузе содержится селен.

Селен — это микроэлемент, без которого наша жизнь невозможна. Мы же скажем лишь об одной из его сторон. Селен помогает бороться с развитием раковой опухоли. У тех, кто употребляет достаточное количество кукурузы, шанс развития рака меньше, — уточнил он.

В процессе термической обработки кукуруза не теряет профилактические свойства, подчеркнул Коновалов. Однако следует помнить, что варить ее нужно в несоленой воде, так как соль может представлять опасность для гипертоников, подытожил Гандельман.

Малышева ранее рассказала, какими свойствами обладает фейхоа. По ее словам, эта ягода занимает первое место в мире по содержанию йода, опережая морские водоросли. Врачи рекомендуют съедать по пять граммов этой ягоды каждый день.