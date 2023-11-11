Простые рецепты согревающего безалкогольного глинтвейна Рассказываем, как легко и быстро сварить ароматный согревающий глинтвейн

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Рецепт безалкогольного глинтвейна

Благодаря согревающим свойствам, пряному вкусу и насыщенному аромату глинтвейн нашел поклонников по всему миру. Этот напиток как нельзя лучше дополнит обеденный стол осенью и зимой. В данной статье собраны рецепты безалкогольного глинтвейна, который не составит труда сварить в домашних условиях.

Экскурс в историю: когда и как начали готовить глинтвейн

Первые упоминания о глинтвейне приходятся на времена Древнего Рима. Римляне добавляли в вино специи, однако не нагревали его. Традиция пить пряное вино горячим развилась позже, в эпоху Средневековья. Ароматный напиток готовили в странах Северной и Центральной Европы.

Постепенно напиток, название которого переводится как «горячее вино», стал популярен по всему миру. В том числе у него появилось множество поклонников в России и странах СНГ. Вместе с этим глинтвейн обзавелся безалкогольным аналогом.

Глинтвейн без алкоголя ничуть не уступает глинтвейну, сваренному на вине. Это вкусный и полезный напиток: он успокаивает нервную систему и улучшает пищеварение. А главное, его можно легко приготовить в домашних условиях. Достаточно купить сок, фрукты и специи, подобрать кастрюлю нужного объема и выделить 10 минут свободного времени на приготовление.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как готовить глинтвейн

Классический глинтвейн без алкоголя на виноградном соке

Классический безалкогольный глинтвейн будет под силу приготовить даже неискушенным кулинарам. Вино в напитке заменяется соком винограда. А для придания терпкости и душистого аромата используются фрукты и специи. Для приготовления напитка на шесть человек понадобятся:

виноградный сок — 1 литр;

апельсин — 1 штука;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 6 бутонов;

сахар или мед — от 1 до 2 столовых ложек по вкусу;

лимон — 2 кружочка;

имбирь — несколько ломтиков.

Первым делом вылейте сок в кастрюлю. Очистите и порежьте дольками корень имбиря, добавьте его к соку. Цитрусовые чистить не нужно: их достаточно нарезать кружочками и положить в кастрюлю. После этого добавьте специи и сахар.

Учтите, что сахар добавляется в глинтвейн во время готовки. А вот мед размешивается уже в стаканах после приготовления напитка.

Поставьте кастрюлю с напитком на небольшой огонь и разогрейте примерно до 70 градусов. Доводить напиток до кипения не нужно. Оставьте глинтвейн под крышкой, чтобы он настоялся. Спустя 10–15 минут напиток можно подавать на стол.

При желании рецепт безалкогольного глинтвейна можно дополнить щепоткой кардамона, звездочкой бадьяна или горстью клюквы (подойдет как свежая, так и замороженная).

Безалкогольный глинтвейн на вишневом соке

Тем, кто не любит вкус винограда, придется по душе рецепт безалкогольного вишневого глинтвейна. Он также прост в приготовлении. Вам понадобится:

вишневый сок — 0,8 литра;

вода — 0,2 литра;

апельсин — 1 штука;

имбирь — несколько ломтиков;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 3 бутона;

мед или сахар — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт безалкогольного вишневого глинтвейна

Вскипятите воду, добавьте в нее специи. Очистите и нарежьте ломтиками корень имбиря, апельсин нарежьте круглыми дольками и поделите их пополам. Добавьте плоды в воду со специями, затем влейте сок и подогрейте глинтвейн на небольшом огне. Доведите напиток примерно до 70 градусов, а затем оставьте его настаиваться на полчаса. Перед подачей процедите напиток через сито.

При желании можно сделать напиток более пряным, добавив в него пол-ложки мускатного ореха. А любители фруктов могут добавить к апельсину кусочки яблока и половинку лимона.

Безалкогольный глинтвейн на яблочном соке

Еще один рецепт безалкогольного глинтвейна домашнего приготовления — это яблочный глинтвейн. Чтобы приготовить напиток, вам понадобятся:

яблочный сок — 1 литр;

апельсин — 1 штука;

корица — 2 палочки;

гвоздика — 6 бутонов;

молотый мускатный орех — щепотка;

сахар или мед — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Глинтвейн без алкоголя

Вылейте сок в кастрюлю. Нарежьте апельсин на полукруглые дольки. Добавьте апельсиновые кусочки к яблочному соку, предварительно немного выжав их в кастрюлю. Доложите специи. При желании дополнить рецепт безалкогольного глинтвейна можно, добавив зернышки кардамона.

Разогрейте напиток примерно до 70 градусов. Затем оставьте его настаиваться на полчаса. Перед подачей к столу процедите глинтвейн и снова разогрейте. Украсьте стаканы ломтиками лимона и звездочками бадьяна.

Теперь вы знаете, как самостоятельно готовить глинтвейн. Сварить его можно менее чем за полчаса. Не бойтесь экспериментировать: напиток можно сдобрить изюмом и даже лавровым листом. Возможно, вам удастся создать собственный рецепт идеального безалкогольного глинтвейна.

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