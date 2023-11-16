«Родственник свеклы» оказался полезным в профилактике тромбоза и слепоты Малышева назвала мангольд лучшим продуктом для профилактики тромбоза

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Мангольд — особый подвид свеклы, употребление которого способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это растение занимает третье место в списке самых полезных продуктов в мире, уступая кресс-салату и китайской капусте. Исследователи считают, что всего в 500 граммах мангольда содержится суточная норма всех веществ, необходимых организму для правильной работы.

Малышева объяснила, что мангольд отличается от обычной свеклы большой ботвой и маленьким плодом. При этом плод мангольда обычно не употребляется в пищу. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, в состав этого продукта входят грубые пищевые волокна, помогающие снизить риск образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Кроме того, они содержат в себе калий и магний, полезные для сердца. Также мангольд помогает избежать слепоты.

В первую очередь [от атеросклероза] страдают сосуды малого калибра. Нарушается сосудистая стенка, страдает ткань сетчатки и развивается ангиопатия сетчатки или слепота, — уточнил офтальмолог Михаил Коновалов.

При выборе мангольда врачи советуют обращать внимание на состояние его листьев, которые не должны быть вялыми. Хранить мангольд можно в холодильнике на протяжении нескольких дней, а использовать его можно для приготовления салатов, заправленных оливковым маслом.

Малышева ранее рассказала, какие продукты наиболее полезны для костей. Она посоветовала россиянам добавить в рацион мясо курицы, тунец и пармезан, чтобы избежать развития остеопороза и улучшить состояние связок.