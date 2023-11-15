Названы самые полезные продукты для укрепления костей Малышева заявила о пользе мяса курицы и тунца для укрепления костей

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Употребление продуктов, содержащих в себе аминокислоту лизин, способствует укреплению костей, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это вещество входит в состав мяса курицы, тунца, а также пармезана. Помимо укрепления костей лизин также способствует защите организма от опасных вирусов.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что без лизина нет белка, отвечающего за внедрение кальция в кости. По его словам, дефицит лизина в организме приводит к развитию остеопороза, характеризующегося повышенной ломкостью костей. Кроме того, лизин полезен для поддержания эластичности связок и хрящей, так как он способствует формированию коллагена и эластина.

Лизин борется с вирусами. Он улучшает нашу иммунную систему и борется с вирусом герпеса, — отметил Коновалов.

«Чемпионом» по содержанию лизина является мясо курицы, утверждает Малышева. По ее словам, в 100 граммах курицы содержится 1,5 суточной нормы. Второе место занимает тунец, который содержит одну суточную норму в 100 граммах продукта. В 100 граммах пармезана также содержится одна суточная норма, однако тунец считается более полезным для здоровья благодаря низкой калорийности.

Малышева ранее заявила, что употребление адыгейского сыра также помогает снизить риск развития остеопороза. Это обусловлено тем, что в его состав входит большое количество кальция, необходимого для повышения плотности костей.