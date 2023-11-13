Названы полезные свойства адыгейского сыра Малышева назвала адыгейский сыр полезным для профилактики остеопороза

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Употребление адыгейского сыра помогает снизить риск развития остеопороза, так как он укрепляет кости, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это связано с высоким содержанием сахара в его составе. Кроме того, адыгейский сыр отличается меньшим содержанием жиров и соли в сравнении с другими домашними сырами.

Адыгейский сыр делается из чистого парного молока. Как утверждает врач-иммунолог Андрей Продеус, в состав этого сыра входит большое количество кальция, необходимого для укрепления костей. При нехватке кальция в костях образуются полости, что способствует развитию остеопороза. Уточняется, что адыгейский сыр обладает и отрицательными свойствами, связанными с наличием соли в составе.

Когда мы употребляем соль, натрий задерживается в организме и приводит к отеку сосудистой стенки. А это приводит к повышению артериального давления, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Отмечается, что адыгейские сыры широко распространены на российских рынках. Перед тем как попасть на прилавок, специалисты изучают ветеринарную документацию, которая заносится в государственную систему «Меркурий». В ней отображается информация о производителе и эпидемиологической обстановке в регионах, откуда было поставлено сырье. Таким образом, покупать адыгейский сыр на рынке безопасно, подытожили врачи.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее заявила, что сыр относится к числу продуктов, способствующих отказу от сахара. По ее словам, это обусловлено наличием хрома в его составе. Также полезными с точки зрения отказа от сахара являются орехи, яйца, томаты, брокколи и груша.