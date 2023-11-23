Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года. Готовимся к его приходу Рассказываем, как правильно встретить Зеленого Деревянного Дракона в 2024 году

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Год Дракона — 2024

Согласно китайскому календарю, грядущий год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Рассказываем, как встретить мифического змея, чтобы привлечь удачу в 2024 году.

Что символизирует Зеленый Деревянный Дракон

Дракон — один из наиболее почитаемых в Китае символов. Неспроста его можно увидеть на крышах храмов и скульптурах, монетах, императорских мантиях и традиционных костюмах. Китайцы регулярно проводят традиционный фестиваль лодок-драконов. А на праздничных мероприятиях исполняют торжественный танец дракона, призванный привлечь процветание.

Такое почтение к мифическому змею оправданно. В Китае дракон символизирует императорскую власть, благородство и силу. Этот образ связан с удачей и благополучием. Он также ассоциируется с несломимым духом и готовностью к переменам.

Символ 2024-го года, дракон, имеет зеленую древесную чешую. В Китае зеленый цвет символизирует чистоту, здоровье и процветание. А образ дерева используется во множестве китайских мифов и легенд. Например, именно дерево, по мнению китайцев, является «первым рожденным» существом. Дерево ассоциируется с мудростью, долголетием, здоровьем, семейными узами и духовной силой. Так что символ 2024 года обещает принести с собой благополучие и процветание.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы на Новый год Дракона

Традиции в год Дракона

Символ 2024 года любит решительность, смелость и напористость. А встретить его стоит с подобающими императорскому созданию почтением и торжественностью. Поэтому новогоднюю ночь рекомендуется провести с особой пышностью. Можно отправиться в ресторан, на встречу с друзьями или на базу отдыха.

Если же вы предпочитаете отмечать праздник в семейном кругу, запаситесь бенгальскими огнями и хлопушками. Или соберите родных, чтобы вместе отправиться на городскую площадь полюбоваться фейерверками. Блеск и огни — то, что любит дракон. К слову, дракон, символ 2024 года, любит мир и прочные семейные узы. Так что преддверие праздника — самое время для примирения и укрепления отношений с родственниками.

Встретить 2024 год стоит в окружении соответствующей символики — изображений дракона и деревьев. Любые предметы — от магнитов и салфеток до оформленных в раму холстов, — будут кстати. Привлечь удачу также смогут миниатюрные деревья бонсай, деревянные подвески и различные аксессуары в виде дерева.

В декорировании дома стоит использовать золотой и зеленый цвета. Можно поэкспериментировать с освещением и расставить в комнатах золотые и зеленые свечки, повесить гирлянды. Рассмотрите также такие украшения:

фигурки дракона;

декоративные подушки с золотой вышивкой;

красные бумажные фонарики;

елочные игрушки из дерева;

колокольчики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM В чем встречать год Дракона

Наконец, ничто так не создаст уют, как камин — как настоящий, так и декоративный. Смастерить фальш-камин можно своими руками.

Если вы не знаете, что подарить друзьям в год Дракона, можете обратиться к китайской праздничной традиции. На родине змея принято дарить красные конверты с деньгами — хунбао. Они символизируют счастье, благополучие и процветание.

В чем встречать год Дракона

Минимализм, пастельные оттенки, а главное — белый цвет (в Китае символизирующий смерть) лучше оставить на другой день. Символ 2024 года стоит встретить в одежде золотистых и красных оттенков. Не стоит забывать про аксессуары: бордовые галстуки, золотые запонки, серьги, колье и кольца из золота. Для праздника как нельзя кстати подойдут массивные акцентные украшения.

Принципиально не носите красное и золото и думаете, в чем встречать год Дракона? Остановитесь на одежде зеленых оттенков. Стоит отдать предпочтение шелковым и бархатным тканям, украшенным вышивкой или пайетками.

Что готовить для праздничного стола в год Дракона

Теперь расскажем, что стоит готовить, чтобы достойно встретить год Дракона. Как уже было сказано, приветствовать змея стоит с пышностью. Так что и новогодний стол должен отличаться разнообразием.

Любимыми блюдами дракона считаются морепродукты и рыба. Диетическим и легким вариантом станет рыба с овощами на пару. Можно также приготовить сливочное рагу из горбуши, обжарить креветки или запечь кальмаров с помидорами. Решая, что готовить накануне года Дракона, опирайтесь на собственные предпочтения, чтобы сориентироваться в многообразии рецептов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что готовить на год Дракона

Наравне с рыбой на столе должны быть свежие фрукты и овощи. Особо уместными будут цитрусовые, без готовых не обходится ни одна новогодняя ночь, — апельсины и мандарины. Дракон символизирует здоровье, так что на стол стоит поставить капусту, шпинат, брокколи, морковь, болгарский перец. Их можно использовать в салатах.

А вот полуфабрикаты и высококалорийные угощения, сдобренные майонезом, лучше оставить на другой день. Плохой приметой считается употребление каши на Новый год Дракона. Это блюдо символизирует аскетичный образ жизни и материальное неблагополучие.

Год Дракона: приметы и верования

Год дракона связан с рядом примет. Вот некоторые из них:

Люди, рожденные в год Дракона, будут отличаться твердым характером и решительностью. Они смогут накопить богатство и будут уважаемы в обществе.

Накануне Нового года принято проводить генеральную уборку, чтобы символически очистить дом от негатива.

Не стоит встречать змея с незакрытыми долгами и ссорами. Успейте довести до ума незаконченные дела и разрешить старые конфликты.

Согласно китайским верованиям, на Новый год стоит дарить мандарины. Они символизируют богатство.

Такие подарки, как ножи, зеркала и часы, под запретом: они приносят несчастье.

Дракон любит блеск и роскошь, так что украсить елку стоит как можно наряднее. Добавьте к стеклянным игрушками конфеты и бумажные фигурки.

Зеленые свечи на новогоднем столе привлекают богатство и успех.

Хлопушки отгоняют от дома несчастья.

Теперь вы знаете, как подготовиться к 2024 году — году Дракона. Китайский змей любит целеустремленных, стойких и решительных людей. Так что накануне праздника стоит составить список дел на грядущий год, а также запастись уверенностью в себе. Январь — самое подходящее время для смелых начинаний.

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