Что нужно есть при похмелье: какие продукты сделают только хуже Нарколог Шуров не рекомендует принимать БАДы во время похмелья

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Нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik рассказал об опасности употребления биологически активных добавок от похмелья, которые могут навредить здоровью. Какие продукты не стоит употреблять после тяжелой интоксикации?

Что не стоит принимать во время похмелья

Шуров объяснил, что алкоголь — это интоксикант, который наносит удар в первую очередь по центральной нервной системе и печени.

«Если человек жадный, выпивает много, то наутро у него состояние тяжелой интоксикации, очень много ацетальдегида в организме, электролитный дисбаланс, теряются магний и калий, нарушается работа сердца, наступает обезвоживание», — подчеркнул нарколог.

Он также советует во время похмелья не употреблять БАДы, потому они могут в конечном итоге только навредить человеку.

«Когда человек пользуется БАДами от похмелья, а добрые родственники еще и вызывают врача, чтобы подлечить его, это лишает его последствий, и алкогольная зависимость формируется существенно быстрее. Мы все „собачки Павлова“: когда тебе плохо, ты лишний раз подумаешь», — резюмировал Шуров.

Нарколог Олег Стеценко в комментарии NEWS.ru назвал «бредовой рекомендацией» принимать активированный уголь во время похмелья.

«Не нужно есть активированный уголь, он всасывает то, что находится в желудке, и вызывает запор. Это совершенно бредовая рекомендация. Лучше просто пить больше воды», — сообщил он.

Нарколог Евгений Брюн не советует лечить похмельный синдром алкоголем, а людям с болезнями желудка не рекомендует принимать аспирин.

«Не стоит лечить похмелье аспирином, потому что есть определенные ограничения. Например, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то можно спровоцировать гастрит или даже кровотечение. Лучше купить в аптеке янтарную кислоту», — предупредил врач.

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Что можно и нужно употреблять по время похмелья

Психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с NEWS.ru рассказал, что справиться с интоксикацией организма поможет большое количество жидкости.

«Утром справиться с похмельем помогут общие признаки детоксикации: нужно пить много жидкости, прежде всего минеральную воду, смотреть за давлением. Если оно повышается и если у человека есть гипертоническая болезнь, нужно не забывать принимать лекарства и держать наготове средства ургентной терапии, потому что давление может существенно скакнуть», — советует специалист.

Диетолог Маргарита Дмитриева заявила, что от похмельного синдрома поможет избавиться простая и сытная еда со сложными углеводами, такая как вареный картофель.

«Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище. Например, это может быть вареный картофель. Он содержит сложные углеводы, которые дадут организму долгоиграющий запас энергии, необходимой для восстановления», — рассказала она.

По ее словам, в пищу стоит добавить немного перца, который за счет остроты ускорит обменные процессы в организме.

Нарколог Алексей Казанцев также рекомендует принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил эксперт.

Также психиатр-нарколог Евгений Брюн объяснил, что если похмелье не тяжелое, то лучше ничего не делать до следующего дня.

«Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут легкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол — в нем есть вещество, защищающее печень», — подчеркнул Брюн.

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