Диетолог рассказала, какая рыба самая полезная и сколько ее нужно съедать Диетолог Тихомирова назвала сельдь и скумбрию самыми полезными морепродуктами

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Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод, необходимый человеку для работы щитовидной железы и хорошего обмена веществ, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, рыба также является прекрасным источником белка. Употреблять морепродукты стоит как минимум два раза в неделю, добавила эксперт.

Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод. Также в 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом, потому что в рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жестким. Это одно из преимуществ морепродуктов над мясом. Весь жир морской рыбы, например скумбрии или сельди, представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сосудов и сердца, стимулируют иммунитет, а также поддерживают упругость и гладкость кожи, – рассказала Тихомирова.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, что микроэлементы, помогающие восстановить жизненные силы в зимний период, такие как железо, селен и йод, содержатся в мясе, рыбе, овощах и орехах. Он указал, что правильное и сбалансированное питание защитит организм от вирусов и простуд, а также сохранит чувство бодрости в условиях недостатка света и тепла.

До этого врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что полезной для сердечно-сосудистой системы рыбой является лосось. Специалист отметила, что в нем содержится большое количества омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы сердечной мышцы. Кроме того, омега-3 жирные кислоты защищают от атеросклероза, ишемической болезни сердца и снижают риски развития инфаркта.