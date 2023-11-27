Диетолог перечислил продукты для сохранения бодрости зимой Диетолог Ковальков: мясо и рыба помогут сохранить силы и бодрость зимой

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Микроэлементы, помогающие восстановить жизненные силы в зимний период, такие как железо, селен и йод, содержатся в мясе, рыбе, овощах и орехах, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Он указал, что правильное и сбалансированное питание защитит организм от вирусов и простуд, а также сохранит чувство бодрости в условиях недостатка света и тепла.

Как объяснил врач, дефицит железа увеличивает риск снижения гемоглобина в крови и развития анемии, симптомами которой являются бледность, слабость, повышенная утомляемость, головокружения, одышка и учащенный пульс. Железом богаты мясо и овощи, например капуста.

Селен помогает «оживить» гормоны щитовидной железы, а также является антиоксидантом, защищая щитовидку от молекул свободных радикалов, продолжил эксперт. Этот элемент содержится в бразильских орехах, тунце, сардинах, яичных желтках и в бобовых.

Недостаток йода приводит к увеличению щитовидной железы. Чтобы этого не произошло, врач порекомендовал употреблять рыбу разных сортов — сардины, сельдь, треску, палтус, а также моллюски и морскую соль.

По словам диетолога, альфа-липоевая кислота помогает улучшить обмен веществ и укрепляет иммунную систему. Она в изобилии содержится в субпродуктах — почках, сердце и печени, — а также в шпинате и брокколи.

Основную роль в производстве энергии в организме играет коэнзим Q10, для его выработки медик порекомендовал употреблять больше субпродуктов, мяса, птицы, рыбы, овощей — в том числе шпината, цветной капусты и брокколи. Также полезны фисташки, чечевица и соевые бобы.

Куркумин является природным антибиотиком, помогающим бороться с воспалительными процессами в ЖКТ, также он повышает активность микрофлоры кишечника, рассказал Ковальков. Кроме того, по его словам, важно есть продукты, богатые цинком, так как этот микроэлемент помогает сократить длительность простудных заболеваний. Цинк содержится в морских коктейлях, говядине и курице. А магний в сочетании с цинком помогает успокоить нервную систему и наладить сон.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что разнообразие рациона помогает организму пережить зиму. По словам специалиста, в холодное время года необходимо употреблять больше лука, чеснока, богатой витаминами квашеной капусты и зелени.