Названы помогающие пережить зиму продукты Диетолог Соломатина: зелень, лук и чеснок помогут пережить холодную зиму

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Задача человека зимой — максимально помочь организму пережить тусклое и холодное время года, поэтому чем разнообразнее рацион, тем лучше, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в холодное время года идеально подойдут лук, чеснок, богатая витаминами квашеная капуста и большое количество зелени.

Лук является хорошим антиоксидантом, чеснок хорошо разжижает кровь, укрепляет сердечные клапаны, чтобы лучше работало сердце и кровеносная система, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что эти продукты помогают не только укрепить иммунитет зимой, тем самым защищая от простудных заболеваний, но и поднять настроение.

Ранее Соломатина рассказала, что овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре полезны зимой и укрепляют иммунитет, защищая от вирусных заболеваний и укрепляя слизистую оболочку. По ее словам, овощи богаты минералами, а в рыбе содержатся необходимые микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.

Диетолог рекомендовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы.