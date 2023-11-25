Задача человека зимой — максимально помочь организму пережить тусклое и холодное время года, поэтому чем разнообразнее рацион, тем лучше, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в холодное время года идеально подойдут лук, чеснок, богатая витаминами квашеная капуста и большое количество зелени.
Лук является хорошим антиоксидантом, чеснок хорошо разжижает кровь, укрепляет сердечные клапаны, чтобы лучше работало сердце и кровеносная система, — сказала Соломатина.
Диетолог отметила, что эти продукты помогают не только укрепить иммунитет зимой, тем самым защищая от простудных заболеваний, но и поднять настроение.
Ранее Соломатина рассказала, что овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре полезны зимой и укрепляют иммунитет, защищая от вирусных заболеваний и укрепляя слизистую оболочку. По ее словам, овощи богаты минералами, а в рыбе содержатся необходимые микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.
Диетолог рекомендовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы.