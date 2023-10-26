Составлен список продуктов, которые полезны для кишечника и желудка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученые из Института Микалиса установили, что используемые при производстве пищевых продуктов штаммы дрожжей могут выступать в роли пробиотиков для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Что об этом известно, какие продукты полезны для системы ЖКТ?

Ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале mSystems, установили, что два штамма дрожжей — Cyberlindnera jadinii и Kluyveromyces Lactis — могут облегчить состояние пациентов с язвенным колитом. Эти дрожжи широко используются в производстве пищевых продуктов, в том числе в производстве сыра и выпечки.

Научные сотрудники установили, что оба штамма обладают противовоспалительным эффектом. Исследователи полагают, что они могут стать пробиотиками для борьбы с воспалением в кишечнике, однако требуется дальнейшее проведение испытаний.

Какие продукты полезны для кишечника и желудка

Наибольшую пользу для здоровья кишечника приносят кисломолочные продукты, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. Однако необходимо внимательно изучать состав, поскольку при наличии сахара вся польза кисломолочки сводится к нулю.

«В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбиотная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка самого кишечника», — объяснил Гинзбург.

К кисломолочным относятся все натуральные продукты из молока, которые получаются путем брожения: кефир, простокваша, сметана, творог, йогурт, ряженка, сыр.

Доктор медицинских наук Марият Мухина напомнила о пользе оливок для желудочно-кишечного тракта. По ее словам, этот продукт улучшает «перистальтику кишечника и эвакуацию его содержимого», а также обладает желчегонным действием и помогает в профилактике запоров.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru сообщила, что на здоровье кишечника также благотворно влияют печень и яичный желток. Высокое содержание в них витамина D предотвращает развитие рака. Также для здоровья органа необходимо употреблять воду, которая способствует выведению токсинов.

«Витамин D, которого много в печени и яичном желтке, его недостаток может провоцировать рак. Есть продукты, которые, казалось, напрямую не работают, но их недостаток или переизбыток влияет на состояние и дает зеленый свет развитию опухолей», — сказала Соломатина.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие продукты полезны при язве и гастрите

При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта наибольшую пользу организму принесут цветная и белокочанная капуста, а также редька, сообщили опрошенные порталом Medicalnewstoday диетологи и гастроэнтерологи.

В цветной капусте содержится сульфорафан, уничтожающий опасную бактерию H. Pylori, в белокочанной есть витамин U, который стабилизирует уровень pH, способствуя терапии язвы желудка. Редька, по словам медиков, устраняет воспаление слизистой.

При язве и гастрите также полезны черника и клубника, которые улучшают иммунитет и состояние слизистой оболочки. Яблоки подавляют активность бактерий H. Pylori благодаря флавоноидам. Они полезны и для профилактики болезней ЖКТ.

Добавлять в рацион вышеуказанный набор продуктов стоит только в том случае, если он не противоречит назначенной врачом диете.

Какие продукты вредны для желудка

Терапевт Ольга Чиркова в интервью NEWS.ru заявила, что жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, в том числе газировка, особенно вредят желудку человека.

«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия. Это тяжелый продукт, содержащий много неполезных добавок и даже канцерогенов», — объяснила врач.

Диетолог Инна Заикина также предупредила язвенников о недопустимости употребления чеснока. В противном случае этот продукт может привести к опасным последствиям.

«Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой», — сообщила Заикина.

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