Диетолог перечислила болезни, при которых противопоказаны яблоки Диетолог Соломатина: яблоки опасны при болезнях ЖКТ и диабете

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Употребление яблок не рекомендовано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергических реакциях и сахарном диабете, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, кислота и клетчатка, содержащиеся в этих фруктах, негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника.

В яблоках есть клетчатка. Хотя она и не грубая и больше представлена пектинами, но в момент обострения заболевания кишечника, каких-то повреждений все равно может вызывать неприятные ощущения, — предупредила специалист.

Особенно вредны кислые яблоки при таких заболеваниях ЖКТ, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, панкреатиты и ряд других недугов. Сладкие сорта яблок следует исключить при сахарном диабете и проблемах с лишним весом. Кроме того, красные яблоки противопоказаны тем, чей организм показывает аллергическую реакцию на этот фрукт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзубрг рассказал, что при сахарном диабете допустимо включить в рацион несладкие зеленые яблоки, малину и клубнику. Специалист пояснил, что людям, страдающим этим заболеванием, можно есть небольшое количество несладких фруктов и ягод.