Названы фрукты и ягоды, которые можно есть при диабете Диетолог Гинзбург посоветовал есть зеленые яблоки при диабете

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При сахарном диабете допустимо включить в рацион несладкие зеленые яблоки, малину и клубнику, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзубрг. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснил, что людям, страдающим от этого заболевания, можно есть небольшое количество несладких фруктов и ягод. Он порекомендовал употреблять их после основного приема пища.

Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, — это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды, — пояснил диетолог.

По словам врача, несладкие зеленые яблоки, клубника и малина подходят диабетикам, так как имеют невысокий гликемический индекс. Гинзбург отметил, что при сахарном диабете стоит отказаться от употребления абрикосов, винограда, бананов и персиков. Это связано с содержанием большого количества сахара в этих продуктах.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо ранее предупредила, что резкое падение уровня сахара в крови может свидетельствовать о заболеваниях поджелудочной железы, таких как диабет I или II типа. По ее словам, проблемы с сахаром часто возникают из-за недостаточного или излишнего приема лекарств.