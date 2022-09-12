Названы защищающие от рака кишечника продукты Диетолог Соломатина: богатые клетчаткой продукты предотвращают развитие рака кишечника

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Правильная работа кишечника во многом зависит от микробиоты, которая управляет деятельностью иммунной системы, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, чтобы предотвратить риск развития рака кишечника, достаточно есть полезные продукты, богатые витаминами и клетчаткой. В первую очередь речь идет об овощах и фруктах.

Кисломолочные продукты поддерживают полезную микрофлору, вода является отличным растворителем, который выводит токсины, витамин D, которого много в печени и яичном желтке, его недостаток может провоцировать рак. Есть продукты, которые, казалось, напрямую не работают, но их недостаток или переизбыток влияет на состояние и дает зеленый свет развитию опухолей, — сказала эксперт.

Ранее Соломатина заявила, что богатое антиоксидантами питание предотвращает риск развития онкологических заболеваний. По ее словам, каждый антиоксидант имеет свою специфику и направлен на различные органы, но в целом эти вещества оказывают общеукрепляющее действие на организм. В первую очередь речь идет об окрашенных продуктах, имеющих яркий пигмент. Также развитию рака препятствует витамин C, которого много в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце и черной смородине.