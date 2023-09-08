Названы самые полезные для кишечника напитки Диетолог Гинзбург назвал кисломолочные напитки самыми полезными для кишечника

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Наибольшую пользу для здоровья кишечника принесут кисломолочные напитки, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он пояснил: главное, чтобы они были несладкие, поскольку сахар убивает всю пользу кисломолочки.

Сладкие кисломолочные напитки неправильно считать кисломолочными. Это просто сладкие напитки. Потому что присутствие сахара убивает все полезные свойства, которые в них могли бы быть, — сообщил специалист.

Гинзбург отметил, что содержащиеся в кисломолочных напитках бифидо- и лактобактерии защищают иммунитет, оказывают противовоспалительное действие и поддерживают здоровье самого кишечника.

Гастроэнтеролог Андрей Фарбер ранее предупредил, что злоупотребление фастфудом и жирной пищей может привести к развитию рака кишечника. Специалист призвал изменить привычки и отдавать предпочтение овощам и фруктам. Особенно опасно злоупотребление жареным мясом. По его словам, кишечнику требуется клетчатка, которая в больших количествах содержится в овощах и фруктах, ее также можно найти в крупах. Этим компонентом богаты перловка и овсянка. По словам врача, он помогает в профилактике не только рака кишечника, но и опухолей в легких и предстательной железе.