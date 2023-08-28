Врач рассказал, какие ошибки в питании могут привести к развитию рака Врач Фарбер: злоупотребление фастфудом и жирной пищей приводит к развитию рака

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Злоупотребление фастфудом и жирной пищей можно назвать явной ошибкой в питании, которая приводит к развитию рака кишечника, рассказал NEWS.ru врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. Специалист призвал изменить привычки и отдавать предпочтение овощам и фруктам, в которых содержится клетчатка.

Злоупотребление фастфудом, жаренной и жирной пищей, это определенно ошибка в питании, которая может привести к развитию рака кишечника. Особенно опасно злоупотребление жаренным мясом. Нашему кишечнику требуется клетчатка, которая в больших количествах содержится в овощах и фруктах, — объяснил Фарбер.

Клетчатку также можно найти в крупах, добавил специалист. Этим компонентом богаты перловка и овсянка. По словам врача, он помогает в профилактике не только рака кишечника, но и опухолей в легких и предстательной железе.

Поэтому стоит добавить в рацион как можно больше полезных продуктов, а также физической активности. Долгое сидение на месте и вредные привычки многократно увеличивают риск заболевания, — заключил эксперт.

Ранее диетолог Александра Разаренова посоветовала найти другие источники удовольствия, чтобы избавиться от тяги к фастфуду. При этом специалист отметила, что радость и счастье «не хранятся в холодильнике». Их надо искать в хобби и увлечениях, объяснила она.