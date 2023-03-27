Названы три самых вредных продукта для желудка Терапевт Чиркова: жареное мясо, крепкий алкоголь и сладкая газировка — самое вредное для желудка

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Жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, особенно газированная вода, являются самыми вредными продуктами для желудка, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что в жирном мясе присутствует большое количество канцерогенов и других вредных веществ, мешающих усвоению продуктов в желудке и наносящих вред всему организму.

Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия. Это тяжелый продукт, содержащий много неполезных добавок и даже канцерогенов, — уточнила врач.

В свою очередь употребление крепкого алкоголя может привести к ожогам слизистой оболочки, подчеркнула Чиркова. Также она пояснила, что сладкая еда способна вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение. Если пить сладкую газировку, этому дополнительно будут способствовать пузырьки углекислого газа, добавила терапевт.

Ранее ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что для здоровья желудка не следует употреблять натощак продукты, содержащие соки цитрусовых фруктов. По ее словам, цитрусовые являются наиболее вредным продуктом на завтрак, поскольку при их употреблении организм человека вырабатывает соляную кислоту, способную привести к изжоге, рвоте, отрыжке и болям в области кишечника.