Назван самый вредный продукт для завтрака Диетолог Круглова посоветовала не есть натощак цитрусовые

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Для здоровья желудка не следует употреблять натощак продукты, содержащие соки цитрусовых фруктов, рассказала в беседе с ПРАЙМ диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. По ее словам, цитрусовые являются наиболее вредным продуктом на завтрак, поскольку при их употреблении организм человека вырабатывает соляную кислоту, способную привести к изжоге, рвоте, отрыжке и болям в области кишечника.

Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок. К ним относятся цитрусовые, прежде всего, их сок. Они стимулируют выработку соляной кислоты, также после их употребления через некоторое время появится изжога, тянущие боли в области желудка, отрыжка, — сказала диетолог.

Кроме этого, она посоветовала не пить с утра крепкий кофе без молока, сладкую газированную воду, а также сдобную выпечку. Специалист уточнила, что эти и ряд других продуктов провоцируют изжогу, тяжесть и вздутие в животе.

Круглова подчеркнула, что натощак не следует распивать алкоголь, поскольку последствия его применения могут отразиться на всем организме целиком. При этом она отметила, что с такими напитками нужно быть осторожным в любое время суток.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что при игнорировании изжоги человек может получить серьезный ожог голосовых связок. По ее словам, если постоянно проглатывать желудочный сок, выходящий из организма, то может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, способная привести к химическому отеку дыхательных путей.