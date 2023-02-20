Елена Малышева предупредила о неожиданных последствиях изжоги Малышева: при изжоге можно получить ожог голосовых связок

При игнорировании изжоги человек может получить серьезный ожог голосовых связок, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева. По ее словам, если постоянно проглатывать желудочный сок, выходящий из организма, то может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, способная привести к химическому отеку дыхательных путей.

Телеведущая отметила, что чаще всего рефлюкс-эзофагит проявляется у людей, когда те находятся в лежачем положении. В том случае, если пациент чувствует проблемы с голосом и одновременно с этим переносит изжогу, она советует сделать гастроскопию.

При этом Малышева подчеркнула, что если пациент страдает от аллергии, ему в первую очередь нужно пропить соответствующие препараты. Гастроскопия ему понадобится исключительно при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что некоторые продукты питания стимулируют выработку соляной кислоты и тем самым вызывают изжогу. К таким продуктам специалист отнесла жирную и острую пищу, копчености, спиртное и шоколад. Врач добавила, что изжогу также могут спровоцировать и углеводы, поэтому при употреблении макарон и выпечки можно столкнуться сразу с несколькими неприятными последствиями, включая газообразование.