Эксперт по питанию рассказала, как часто нужно есть рыбу Эксперт по питанию Погожева: рыбу нужно есть два — три раза в неделю

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Есть рыбу следует не менее двух раз в неделю, рассказала в беседе с KP.RU доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева. По ее словам, это касается как жирных, так и нежирных сортов этого продукта.

Рекомендации нашего института: два — три раза в неделю есть самую разную рыбу, чтобы получить от нее максимум пользы, — подчеркнула эксперт.

Профессор уточнила, что существуют «тощие» тресковые сорта рыб. Они дешевле и рекомендованы для тех, кто следит за здоровым питанием и не хочет набрать вес. К ним относятся такие виды, как хек, треска, навага, минтай, судак. Они богаты белком, что позволяет сохранить мышечную массу тела, и при этом содержат мало жира, а это хорошо для потери жировой массы.

Если говорить о дополнительной пользе, то есть наличие омега-3 жирных кислот, важных для поддержания здоровья мозга, сердца, зрения, иммунитета и в целом продолжительности жизни, нужно включать в рацион жирные сорта рыб. Это сардина, семга, сельдь, скумбрия, — посоветовала Погожева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям включить в рацион морского окуня — этот продукт полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза. Специалист также отметила, что эта рыба богата йодом, с дефицитом которого часто сталкиваются люди в преклонном возрасте.