Пожилым рассказали, какую рыбу следует включить в рацион Диетолог Соломатина посоветовала пожилым включить в рацион морского окуня

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Пожилым следует включить в рацион морского окуня — этот продукт полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что эта рыба богата йодом, с дефицитом которого часто сталкиваются люди в пожилом возрасте.

Морской окунь содержит очень много йода. Йододефицит достаточно часто встречается у пожилых, потому что у многих из них морепродукты не входят в потребительскую корзину в силу разных причин, — пояснила диетолог.

Йод способствует нормальной работе щитовидной железы. Соломатина уточнила, что при нехватке этого микроэлемента возникает усталость, раздражительность, заторможенность и забывчивость. Также волосы и кожа становятся сухими. Морской окунь содержит фосфор и кальций, которые полезны для биохимических процессов в головном мозге, здоровья костной ткани и нервно-мышечной проводимости.

Диетолог подчеркнула, что данный продукт богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые не дают прогрессировать «плохому» холестерину. Благодаря этому морской окунь может защитить организм от образования холестериновых бляшек на стенках сосудов. Кроме того, белок, который содержится в этой рыбе, легко усваивается и не нагружает пищеварительную систему.

Красный цвет морского окуня говорит о наличии в нем астаксантина. Это очень мощный антиоксидант, который защищает сердечно-сосудистую систему и может использоваться для профилактики онкологии, — заключила Соломатина.

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