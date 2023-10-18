Гериатр раскрыла пять правил питания для тех, кому за 50 Гериатр Фесенко: после 50 лет нужно следить за калориями

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После 50 лет правильное питание играет особенно важную роль для поддержания хорошего самочувствия, рассказала aif.ru заведующая кафедрой гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко. По ее словам, в пять основных правил питания для людей в зрелом возрасте входит контроль за калориями и гликемическим индексом.

Как рассказала врач, суточная энергетическая ценность пищи не должна превышать 2500 ккал. При этом еда должна быть сбалансированной по микро- и макронутриентам — жирам, белкам, углеводам, витаминам и минералам.

Если у вас есть хронические заболевания, то режим и характер питания нужно согласовать с лечащим врачом. Ведь любое заболевание подразумевает под собой особые рекомендации в выборе блюд, продуктов и способов их приготовления, — подчеркнула специалист.

Правилом номер два гериатр назвала уменьшение нагрузки на пищеварение. С возрастом желудочно-кишечному тракту становится сложнее переваривать такие продукты, как жилистое мясо, грибы или пережаренные изделия. Поэтому их долю в рационе следует сократить или вообще исключить, а для облегчения работы ЖКТ и жевательного аппарата продукты лучше варить, тушить, готовить на пару и запекать без масла.

Третьим правилом питания является контроль гликемического индекса (ГИ) в рационе, продолжила эксперт. Продукты с высоким ГИ ускоряют старение, а высокий уровень сахара и инсулина в крови негативно отражается на здоровье.

Исходя из этого, существует правило номер четыре — употребление свежих овощей и фруктов, отметила гериатр. Они имеют более низкий гликемический индекс, чем продукты, подвергшиеся тепловой обработке.

Пятым правилом питания, по словам Фесенко, является исключение из меню продуктов глубокой переработки, которые содержат минимум питательных веществ, витаминов и минералов. Кроме того, в такие продукты часто добавляют сахар и трансизомеры жирных кислот.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пожилым чаще всего не хватает витаминов A, C, D, а также витаминов группы В. Эксперт пояснила, что гиповитаминоз в преклонном возрасте зачастую вызван плохим питанием, стрессами и приемом некоторых лекарств.