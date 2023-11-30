Названы продукты, которыми категорически нельзя угощать кошек Ветеринар Шеляков: кошек нельзя угощать шашлыком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кошек категорически нельзя угощать шашлыком, предупредил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнул, что это связано с составом блюда. Для питомцев представляет опасность не само мясо, а лук, приправы и чеснок.

Маринованные продукты — это уже не совсем мясо, <...> это перец, различные приправы и прочее. Особенно неполезны лук и чеснок. Они разрушают эритроциты. Из-за этого можно получить отравление, — уточнил ветврач.

По его словам, также кошкам не следует предлагать молоко и йогурты. Данные продукты могут вызвать вздутие живота и диарею из-за непереносимости лактозы у взрослых особей. Мороженое, виноград, изюм и сгущенка представляют опасность из-за высокого содержания сахара. Шеляков отметил, что из-за этого у питомцев может нарушиться обмен веществ, работа сосудов, пищеварительной системы и почек. Кроме того, важно исключить жирные продукты, например, сливочное масло.

Ветеринар добавил, что вред кошкам наносит шоколад. В нем содержится аурамин, который является для животных ядом. Авокадо же может вызвать поражение желудка и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, часто хозяева дают питомцам колбасу, сыр и сосиски. Эти продукты опасны из-за усилителей вкуса и консервантов.

Технолог Людмила Румянцева ранее рассказала, что приготовить лакомство для кошки можно самостоятельно. Например, можно сделать печенье из консервированного тунца без соли, оливкового масла и овсяных хлопьев.