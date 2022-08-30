Развал или возрождение? Что будет с «Ласковым маем» после смерти Шатунова При жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным за хиты «Ласкового мая». После смерти певца ситуация с песнями и самой группой запуталась еще больше

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Шатунов

6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 49 лет. В преддверии дня рождения певца, который ушел из жизни от инфаркта в ночь с 22 на 23 июня, NEWS.ru узнал, кому достанутся права на «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты исполнителя, планируется ли возобновление концертной деятельности «Ласкового мая» и кто после смерти Шатунова может выступать в составе этой группы.

«Ласковый май — это Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов. Всё!»

По официальной версии, группа «Ласковый май» была создана на базе детского дома № 2 города Оренбурга руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым. Он писал стихи и музыку и решил привлечь к творчеству своих воспитанников. Первые концерты группа давала в стенах детдома, позже стала выступать на городских мероприятиях.

Песни детдомовцев услышали Андрей Разин и Аркадий Кудряшов, которые работали администраторами в группе «Мираж». Менеджеры решили привезти «Ласковый май» в Москву и «раскрутить» в столице. Для этого были использованы все доступные в то время методы. Например, Разин лично бесплатно раздавал кассеты с записями коллектива проводникам поездов дальнего следования, чтобы те включали кассеты в пути и так знакомили пассажиров с группой.

Набрав популярность, «Ласковый май» стал одной из самых гастролируемых поп-групп в стране. Участники коллектива умудрялись давать концерты в нескольких городах одновременно. Разин утверждал, что это была его придумка: сколотить несколько составов, солисты которых открывали рот под фонограмму Юрия Шатунова.

В 1991 году композитор Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май». Причиной он называл возникшие разногласия с Андреем Разиным. Через несколько месяцев из группы ушел и Юрий Шатунов — вместе с администратором Аркадием Кудряшовым. Юрий начал выступать сольно, а Аркадий стал директором исполнителя и был им до самой смерти музыканта.

Андрей Разин оформил на себя права на название «Ласковый май» и на хиты «Ласкового мая», предъявив документ, согласно которому Сергей Кузнецов якобы передал ему права на песни. Сам Сергей Кузнецов позже подверг сомнению подлинность данного документа. Он заявил, что права на песни Андрею Разину не передавал.

В нулевые «Ласковый май» выступал в составе Сергея Серкова, Андрея Кучерова, Сергея Ленюка и самого Андрея Разина. Группа исполняла преимущественно старые хиты авторства Сергея Кузнецова. За право исполнять эти песни Юрий Шатунов в последние годы и судился с Андреем Разиным. Незадолго до своей смерти он выиграл финальный суд. На название «Ласковый май» Юрий Шатунов не претендовал.

С вопросом о шансах на возрождение группы «Ласковый май» NEWS.ru позвонил директору Юрия Шатунова Аркадию Кудряшову. Тот заявил, что «„Ласковый май“ — это два человека: Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов. Всё!».

По словам Кудряшова, все права на хиты группы после смерти Шатунова перейдут его сыну Дэннису.

На данный момент Разин официально отстал. Суды по правам на песни он все продул. Неофициально присосался, троллит семью. Но суды предстоят дальше еще, я думаю, — сказал Аркадий Кудряшов.

На уточняющий вопрос, возможно ли возрождение группы с прежними солистами — в частности, с активно выступающим по сей день Серковым, Кудряшов ответил, что о существовании таких людей ему не известно.

«Песни Юры должны принадлежать народу»

Артист первого и последующих составов «Ласкового мая», друг детства Юрия Шатунова Сергей Серков в беседе с NEWS.ru пояснил, что не удивлен словам Аркадия Кудряшова о том, что «„Ласковый май“ — это только Кузнецов и Шатунов». По мнению Серкова, «это его (Аркадия Кудряшова. — NEWS.ru) слоган на протяжении всего периода существования группы».

Постоянно твердит об этом он сам и небольшая кучка его подпевал. Эти слова являются неуважением к поклонникам и большому коллективу участников группы «Ласковый май», многих из которых уже нет в живых, — считает Сергей Серков.

Работу Аркадия Кудряшова на посту администратора группы он назвал «деятельностью, направленной исключительно на развал коллектива». По словам Серкова, целью Кудряшова было «прибиться к Шатунову и зарабатывать на нем деньги, а всё окружение Шатунова и его друзья были для него помехой, которую он успешно устранял».

Андрею Разину нужно было не увольнять одного за другим участников группы, а выгнать Кудряшова, который был администратором первого состава группы. Тогда бы судьба «Ласкового мая» сложилась по-другому, — убежден друг Юрия Шатунова.

Фото: Личный архив Сергея Серкова Сергей Кузнецов, Александр Прико, Юрий Шатунов, Сергей Серков, Аркадий Кудряшов

Жена и администратор Сергея Серкова Мила в свою очередь заявила, что Аркадий Кудряшов лукавит, утверждая, будто он «не знает» Серкова. Она прислала фотографию, на которой запечатлена группа «Ласковый май»: на снимке Аркадий Кудряшов стоит рядом с Сергеем Серковым.

Сергей Серков был основным участником группы «Ласковый май» с 1986 по 1989 год. После перерыва деятельность группы была возобновлена Андреем Разиным в 2007 году, и Сергей Серков с 2007 и по 1 мая 2019 года являлся солистом группы «Ласковый май». Со стороны Аркадия Кудряшова это совершенно бесполезная затея — пытаться предавать забвению участников первого золотого состава группы и настоящих друзей Шатунова, — подчеркнула Мила Серкова.

Сам Сергей отметил, что в настоящее время выступает сольно со своими собственными треками и «вся эта возня Кудряшова и Разина» не представляет для него интереса.

В мае 2022 года Разин предлагал мне снова петь под брендом «Ласковый май». Но я отказался, не хочу. Что касается хитов коллектива, то полгода назад мы с Василичем (так Сергей Серков называет Юрия Шатунова, отчество Юрия — Васильевич. — NEWS.ru) обсуждали, что песни «Ласкового мая» являются общественным достоянием, они не должны быть причиной распрей и раздоров, а должны принадлежать всему народу. Пусть люди слушают эти песни, а роялти должны отчисляться автору хитов Сергею Кузнецову, — рассказал артист.

«Андрей Разин может петь песни „Ласкового мая“, а больше никто»

NEWS.ru также связался с концертным директором Андрея Разина Дмитрием Молчановым. Он заявил, что проект «Ласковый май» существует и права на название группы принадлежат исключительно Андрею Разину.

Андрей Разин — это и есть «Ласковый май». Так как ему принадлежат все права на группу. Он может петь песни «Ласкового мая», а больше никто. Теперь уже, — сказал Дмитрий Молчанов.

Он добавил, что в настоящее время Андрей Разин временно находится в США и «вообще не выступает». По словам Молчанова, если Разин сочтет нужным возобновить концерты коллектива, он это сделает. Директор не исключил проведения концертов уже в следующем году.

Поёт он (Разин. — NEWS.ru) сам. Обычно с ним работают два музыканта — клавишник и гитарист. Это молодые парни, года два-три назад пришли в группу. Они никак не связаны с тем временем (90-ми и взлётом «Ласкового мая». — NEWS.ru), — заключил Дмитрий Молчанов.

Сам Юрий Шатунов в одном из последних интервью, опубликованном на официальной странице исполнителя в соцсетях уже после его смерти, называл Андрея Разина «скользким, мерзким, тошным персонажем».

Ну а для меня он в этом мире больше не существует вообще, априори. Потому что он пустое место, дно. Ну если говорить достаточно грубо... Что касается моего исполнения этих песен (хитов «Ласкового мая», написанных Сергеем Кузнецовым, судебное разбирательство из-за прав на которые длились годами. — NEWS.ru), то у меня всегда от Сергея Борисовича [Кузнецова] были документы: он как автор, композитор мне разрешал исполнять эти песни, — рассказывал Юрий Шатунов.

Сергей Кузнецов, ссылаясь на траур после смерти Шатунова, прокомментировать возможность возобновления группы «Ласковый май» пока отказался.