Семья Шатунова объявила о конкурсе на создание памятника покойному артисту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены семьи покойного Юрия Шатунова объявили о начале конкурса на лучший памятник музыканту. По их словам, сроки не ограничены, а главная цель — создать тот памятник, который будет достоин артиста. Об этом сообщается на странице экс-солиста «Ласкового мая» в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Также родственники певца огласили свои пожелания насчет будущего макета монумента. Он должен быть сделан в полный человеческий рост или даже выше, отлит из бронзы, а размер участка, на котором он будет стоять, должен быть 200 × 180 см. Семья Шатунова просит высылать макеты им на почту, указав также опыт работы со скульптурами и продемонстрировав примеры ранее созданных работ.

После того как подходящий вариант будет найден, родственники Шатунова запустят сбор средств на официальном сайте музыканта. Также они заявили, что в настоящий момент деньги им не требуются, и посоветовали остерегаться мошенников.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов.