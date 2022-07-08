В Москве откроют аллею, посвященную Высоцкому, Шатунову и Цою

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллея славы российских музыкантов с бюстами работы скульптора Салавата Щербакова может появиться в Москве осенью 2022 года. Как сообщила ТАСС инициатор проекта, президент национальной премии в области сохранения историко-культурного наследия РФ «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева, там установят 10 бронзовых изображений музыкантов разных эпох, среди которых будут Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Владимир Высоцкий, Людмила Зыкина, Юрий Шатунов и Виктор Цой. Еще одной из скульптур, созданной в рамках проекта, станет бюст певицы Жанны Фриске.

Этим проектом мы хотим не только увековечить память великих творцов, но и сохранить их для людей, для тех поколений, которые будут жить в этом мире уже после нас, — подчеркнула Бондарева.

Ранее члены семьи покойного вокалиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова объявили о конкурсе на лучший памятник ему. Он должен быть сделан в полный человеческий рост или даже выше, отлит из бронзы, а размер участка, на котором он будет стоять, должен быть 200 × 180 см. После того как подходящий вариант памятника будет найден, родственники Шатунова запустят сбор средств на его установку на официальном сайте музыканта.