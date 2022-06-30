Кардиолог назвал причины погубившего Шатунова инфаркта Кардиолог Мамедов: инфаркт Шатунова мог наступить из-за хронического стресса

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Стиль жизни звезд подразумевает хронический стресс, а в большинстве случаев еще и злоупотребление алкоголем и сигаретами, заявил кардиолог Мехман Мамедов. По его мнению, погибшего певца Юрия Шатунова могли довести до инфаркта избыточные нагрузки и изматывающий образ жизни, пишет KP.RU.

Звездный статус человека подразумевает хронический стресс, а также, зачастую, табакокурение и злоупотребление алкоголем. К тому же это — ненормированные нагрузки, изматывающий образ жизни. Все это крайне негативно влияет на организм и повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы, — пояснил Мамедов.

Эндокринолог Зухра Павлова, в свою очередь, отметила, что крайне эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является физическая нагрузка. По ее мнению, людям может помочь даже обычная ходьба, к тому же, уверяет медик, прогулка помогает снять стресс. Павлова подчеркнула, что для минимизации рисков инфаркта также крайне важно поддерживать здоровый сон, жить в гармонии с биологическими ритмами и проводить профилактические обследования с вниманием к анализам крови, измерению давления, ЭКГ.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было всего 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя: через некоторое время Шатунов скончался.

Ранее врач Марият Мухина заявила: чтобы предотвратить трансмуральный инфаркт, от которого скончался певец Юрий Шатунов, нужно следить за состоянием крови, периодически заниматься спортом ради высвобождения гормонов стресса. Она также посоветовала исключить из рациона сладкое, но добавить жирную рыбу.